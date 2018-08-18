Олег Кононов: «Удаление в матче с ЦСКА неоправданное. Большое неуважение судье»

Автор: Евгений Морозов 0

РПЛ. 4 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 18 августа 2018 г.

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3). На 67-й минуте встречи главный арбитр матча Владислав Безбородов удалил защитника туляков Гиа Григалаву.

«Ключевой момент – удаление. Неоправданное. Это конкретная ошибка рефери.

Мы достойно отыграли матч. Ребятам – огромное уважение за характер, за то, что вторую игру провели в меньшинстве. Играли, чтобы победить. Отдали все силы. И большое неуважение судье. Если бы не удаление, мы отыграли бы намного лучше.

В исполнении ЦСКА я не увидел такой мощи, как от «Зенита». Но у них все впереди. Команда хорошая, молодая, к Лиге чемпионов она подтянет все свои качества», – сказал Кононов.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Матч ТВ»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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