Олег Кононов: «Мне довольно непросто выбирать состав, все игроки хотят выходить на поле»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (3:1). Специалист также рассказал, какое место займет московский клуб в конце сезона.

«Мы рады, что победили. Матч непростой был. Рады, что были вместе: играли друг за друга. Даже когда проигрывали, добились победы благодаря командной игре. Я ждал именно командной игры. Остальные — детали». — заявил Кононов.

— Что с Зобниным?

— Не могу сейчас сказать, доктора его осматривают. Травмировано у него колено.

— Насколько Ханни является тем игроком, который нужен для вашей команды?

— Те требования, которые есть у фланговиков — они должны играть непредсказуемо для соперников. Главное, чтобы он мог чувствовать позицию при переходе в середину. Любому игроку я даю возможность импровизировать и играть в пас. Естественно, я делаю ставку на всех игроков, которые есть в команде. И на него в частности.

— Довольны ли вы действиями Ломовицкого?

— Ломовицикий — очень талантливый игрок. Селекция и академия в Спартаке работают очень хорошо. Все они соответствуют требованиям.

— Мне довольно непросто выбирать состав, все игроки хотят выходить на поле. Кто-то из них не попал в заявку. Они не обижались, но эмоционально реагировали. И это мне нравится. Главное, чтобы не было равнодушия.

— Почему Адриано побежал к вам?

— Я был к нему ближе всех. Потом он уже устроил обнимашки в круге со всем тренерским штабом. Естественно, это приятно.

— Почему Мельгарехо не вышел с первых минут? И на какой позиции его видите?

— Я не выпустил его со старта, потому что немного тренировался с нами из-за перелетов. По поводу позиции, я вижу его в атаке.

— Сегодня в воротах стоял Ребров. Это теперь будет на постоянной основе?

— Не могу дать вам ответа. Каждый борется за место в составе. Сегодня должны были играть те игроки, которые давно находятся в «Спартаке». Мне важно было увидеть, чтобы они показали командные навыки.

— Идут разговоры, что Комбаров, Глушаков, Ещенко — отработанный материал. Так ли это?

— Итоговое решение все равно принимает тренер. Те самые футболисты, о которых идет речь — опытные лидеры. Если они перестанут выступать на определенном уровне, вы сами увидите, что произойдет.

— Где вы видите «Спартак» по истечению чемпионата?

— На первом месте.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»