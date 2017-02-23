Официально: Идриса Самбу стал игроком «Спартака»

«Спартак» объявил о приобретении нападающего молодежной команды «Порту» Идриса Самбу. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Самбу с 2013 года находился в системе «Порту», куда перешел из «Спортинга». Самбу — воспитанник лиссабонского «Спортинга». С 2015 года выступал за «Порту». В феврале 2016-го сыграл один матч за «Порту Б», который стал в прошлом году чемпионом Ледман Лиги Про. В нынешнем сезоне Идриса провел две встречи в Юношеской лиге УЕФА. С 2013 по 2016 годы нападающий играл за юношеские сборные Португалии (U15, U16, U17, U18).

Ранее появилась информация, что контракт игрока с красно-белыми будет рассчитан на 3,5 года, сумма сделки составит около 1 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»