Официально: Бранислав Иванович стал игроком «Зенита»

«Зенит» и «Челси» достигли соглашения о переходе Бранислава Ивановича. Сербский защитник подписал контракт на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

Бранислав Иванович сегодня стал игроком «Зенита».

Серб уже играл в России с 2006 по 2007 год. Тогда он выступал за «Локмотив», с которым выиграл Кубок России. В составе «железнодорожников» Иванович провел 54 матча и забил 5 мячей. Затем защитник перешел в лондонский «Челси», где провел период с 2008 по 2017 год. В составе «синих» Бранислав провел 260 матчей и 22 раза поражал ворота соперников.

Также отметим, что играя за «Челси» он стал двукратным чемпионом АПЛ, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: официальный сайт «Зенита»