Одри Йола Зепатта заинтересовал «ПСВ», «Спортинг» и «Анжи»

Камерунский защитник «Спартака» Одри Йола Зепатта может сменить клуб. В услугах футболиста заинтересованы как в России, так и за рубежом.

18-летний африканец заинтересовал голландский «ПСВ», португальский «Спортинг» и «Анжи». Однако сообщается, что руководство красно-белых не собирается продавать Зепатту и намерено продлить с ним соглашение. По некоторым данным, главный тренер «Спартака» Масиммо Каррера хочет привлечь игрока молодежной команды к матчам в основе.

Камерунец перешел в московский клуб прошлой зимой. В текущем сезоне молодежного первенства России Зепатта провел за «Спартак» 8 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Cameroun24