Одни из планируемых соперников сборной России в Лиге наций УЕФА — Нидерланды и Уэльс

С осени следующего года пройдет первый розыгрыш нового турнира под эгидой УЕФА. Стали известны возможные соперники российской национальной сборной.
Всего в Лиге наций будут участвовать 55 сборных, разделенные на 4 дивизиона. Наша команда сыграет во второй группе. Возможные соперники команды Станислава Черчесова — сборные Нидерландов, Исландии, Уэльса, Греции, Боснии и Герцеговины, Швеции, Греции, Словакии, Словении, Австрии и Израиля. Окончательно группы сформируются 15 ноября.
Цель проведения Лиги наций — замена неинтересных с турнирной точки зрения товарищеских матчей. Победитель каждой из групп будет квалифицироваться в финальную часть Евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт UEFA