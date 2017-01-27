Одни из планируемых соперников сборной России в Лиге наций УЕФА — Нидерланды и Уэльс

С осени следующего года пройдет первый розыгрыш нового турнира под эгидой УЕФА. Стали известны возможные соперники российской национальной сборной.

Всего в Лиге наций будут участвовать 55 сборных, разделенные на 4 дивизиона. Наша команда сыграет во второй группе. Возможные соперники команды Станислава Черчесова — сборные Нидерландов, Исландии, Уэльса, Греции, Боснии и Герцеговины, Швеции, Греции, Словакии, Словении, Австрии и Израиля. Окончательно группы сформируются 15 ноября.

Цель проведения Лиги наций — замена неинтересных с турнирной точки зрения товарищеских матчей. Победитель каждой из групп будет квалифицироваться в финальную часть Евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт UEFA