Очередной конфликт Неймара, правда о конфликте Пике и Рамоса, страшная тайна Фабрегаса. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 октября.
1. Неймар покинул тренировку сборной Бразилии после стыка с Паулиньо
25-летний футболист получил ушибы в стыках с полузащитником Паулиньо.
2. Осман Кадиев: «Мне надоело это гадское судейство в одну сторону»
Президент «Анжи» Осман Кадиев поделился своим мнением относительно матча махачкалинцев с «Зенитом» (2:2).
3. Копия «Золотого мяча» Криштиану Роналду была приобретена на аукционе за 600 тысяч евро
Покупателем стал один из богатейших людей Израиля — Идан Офер.
4. Франсеск Фабрегас признался, что это он в 2004 году попал пиццей в лицо Алексу Фергюсону
Испанец рассказал, как кинул пиццу в лицо Алексу Фергюсону.
5. Жерар Пике: «Мы с Рамосом собираемся стать партнерами по бизнесу»
В воскресенье в провинции был организован референдум о выходе из состава королевства.
Фото: Global Look Press