Очередной конфликт Неймара, правда о конфликте Пике и Рамоса, страшная тайна Фабрегаса. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Неймар Коутиньо

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 октября.

1. Неймар покинул тренировку сборной Бразилии после стыка с Паулиньо

25-летний футболист получил ушибы в стыках с полузащитником Паулиньо.

2. Осман Кадиев: «Мне надоело это гадское судейство в одну сторону»

Президент «Анжи» Осман Кадиев поделился своим мнением относительно матча махачкалинцев с  «Зенитом» (2:2). 

3. Копия «Золотого мяча» Криштиану Роналду была приобретена на аукционе за 600 тысяч евро

Покупателем стал один из богатейших людей Израиля — Идан Офер.

4. Франсеск Фабрегас признался, что это он в 2004 году попал пиццей в лицо Алексу Фергюсону

Испанец рассказал, как кинул пиццу в лицо Алексу Фергюсону.

5. Жерар Пике: «Мы с Рамосом собираемся стать партнерами по бизнесу»

В воскресенье в провинции был организован референдум о выходе из состава королевства.

Фото: Global Look Press

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