Обвинение просит продлить срок содержания Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражей до сентября

В Пресненском суде Москвы проходит предварительное заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева. Срок их ареста могут продлить.

Обвинение попросило продлить срок содержания под стражей для футболистов еще на полгода, до сентября. Защита ходатайствовала о возвращении дела прокурору.

Суд удалился на совещание, а Кокорина и Мамаева вывели из-за зала суда.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. С того же месяца все четверо находятся в СИЗО.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru