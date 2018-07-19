Обращение главного тренера хорватов оказалось фейком, УЕФА отклонил апелляции «Спартака» и «Зенита». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Алиссон

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 июля.

1. Обращение главного тренера сборной Хорватии Златко Далича к хорватским политикам оказалось фейком

Настоящим автором письма является журналист Игор Премужич.

2. «Ливерпуль» согласовал с «Ромой» трансфер Алиссона Бекера

Голкипер обойдется английскому клубу в рекордные £ 66,8 млн

3. УЕФА отклонил апелляции «Спартака» и «Зенита»

Наказания, вынесенные после матчей с «Лейпцигом» и «Атлетиком», оставлены в силе.

4. Болельщики «Севильи» бойкотируют матч за Суперкубок Испании с «Барселоной»

Болельщики возмущены новым форматом проведения Суперкубка Испании. 

5. «Барселона» отказалась от Александра Головина

Из-за его незнания иностранных языков

Фото: Global Look Press

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