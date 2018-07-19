Обращение главного тренера хорватов оказалось фейком, УЕФА отклонил апелляции «Спартака» и «Зенита». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 июля.
1. Обращение главного тренера сборной Хорватии Златко Далича к хорватским политикам оказалось фейком
Настоящим автором письма является журналист Игор Премужич.
2. «Ливерпуль» согласовал с «Ромой» трансфер Алиссона Бекера
Голкипер обойдется английскому клубу в рекордные £ 66,8 млн
3. УЕФА отклонил апелляции «Спартака» и «Зенита»
Наказания, вынесенные после матчей с «Лейпцигом» и «Атлетиком», оставлены в силе.
4. Болельщики «Севильи» бойкотируют матч за Суперкубок Испании с «Барселоной»
Болельщики возмущены новым форматом проведения Суперкубка Испании.
5. «Барселона» отказалась от Александра Головина
Из-за его незнания иностранных языков
Фото: Global Look Press