Объединение против «ПСЖ», возвращение Наваса в «Севилью». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Диего Коста

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 августа.

1. «Барселона» призывает топ-клубы Европы объединиться в коалицию против «ПСЖ».

2. Представители «Милана» встретились с агентом Диего Косты.

3. Александр Кержаков станет уличным художником ради помощи больному ребенку.

4. Хесус Навас вернулся в «Севилью».

5. Марио Пашалич отправился в Рим для прохождения медобследования перед трансфером в «Спартак».

6. Стали известны даты матчей «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов-2017/18.

7. Трансфер Эмануэля Мамманы стал вторым по дороговизне среди защитников в истории РФПЛ.

Фото: Global Look Press

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