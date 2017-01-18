Нынешний сезон станет последним для Хаби Алонсо

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо решил завершить карьеру. По окончании нынешнего сезона испанец повесит бутсы на гвоздь.

О своем решении 35-летний хавбек уже сообщил руководству мюнхенского клуба.

На профессиональном уровне Алонсо выступает уже 18 лет, дебютировав в 1999 году в составе «Реал Сосьедада».

С «Реалом» и «Баварией» он становился чемпионом Испании и Германии, соответственно. В составе «Ливерпуля» стал обладателем Кубка и Супекубка Англии. За свою карьеру он дважды выигрывал Лигу чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА, а со сборной Испании побеждал на чемпионате мира и дважды на чемпионате Европы.

В нынешнем сезоне Хаби Алонсо принял участие в 18 матчах и отметился 3 забитыми голами.

Фото: Global Look Press

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