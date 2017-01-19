Новое соглашение «Милана» и Джанлуиджи Доннаруммы находится под угрозой

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Доннарумма

«Милан» и Джанлуиджи Доннарумма никак не могут согласовать  условия нового контракта. По сообщениям СМИ, причиной этому является агент футболиста Мино Райола.

Подписание нового контракта Джанлуиджи Доннаруммы и «Милана» может сорваться. Сообщается, что агент футболиста не спешит соглашаться с условиями, которые предлагает «Милан». Отмечается, что Мино Райола намерен выяснить, какие планы на будущее у китайских владельцев.

Также отметим, что к Доннарумме проявляет интерес мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Доннарумма провел 19 матчей в текущем сезоне. Пропустил 22 мяча и 7 матчей отстоял на ноль.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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Никита Пронин

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