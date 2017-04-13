Деле Алли второй год подяд номинирован на награду лучшему молодому футболисту АПЛ

Профессиональная футбольная ассоциация назвала претендентов на звание лучшего молодого игрока года в АПЛ. Прошлогодний лауреат награды Деле Алли снова в списке номинантов.

Ассоциация профессиональных футболистов объявила список кандидатов на звание лучшего молодого игрока в чемпионате Англии сезона-2016/17.

За звание лучшего молодого футболиста АПЛ поборются: Деле Алли, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»), Майкл Кин («Бернли»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Джордан Пикфорд («Сандерленд») и Лерой Сане («Манчестер Сити»).

Напомним, что в прошлом году награду завоевал полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли.

Фото: Global Look Press

Источник: пресс-служба PFA