Мануэль Нойер не сыграет за «Баварию» в оставшихся матчах и рискует пропустить ЧМ-2018

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер оценил свои шансы выступить на ЧМ-2018. Вратарь не играет с сентября.

«Вариант, что я поеду на ЧМ-2018, не успев сыграть ни одного матча, невозможен. До конца сезона остается несколько игр, посмотрим, как все сложится», – сказал Нойер.

Главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес, в свою очередь, исключил вероятность участия 32-летнего вратаря в заключительном матче чемпионата Германии против «Штутгарта» и финале Кубка против «Айнтрахта».

Нойер пропустил практически весь сезон из-за серьезной травмы.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баварии»