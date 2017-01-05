Николас Ломбертс заинтересовал английские, немецкие и итальянские клубы

Николас Ломбертс интересен европейским и североамериканским клубам. Сантуш Верхлуст, агент бельгийского защитника «Зенита», рассказал об интересе к своему клиенту.
«Никакого официального предложения пока еще не было. Могу лишь сказать, что интерес проявляют команды из Англии, Германии, Италии и США. В любом случае, у Николаса действующий контракт с «Зенитом» до лета следующего года, и петербургской команде принимать решение о будущем защитника — сейчас судьба игрока в их руках. Ломбертс — профессионал, он счастлив в «Зените».
Если так случится, что он останется в клубе, то он отработает свой контракт до конца. Но сейчас никто не может сказать, уйдет он из клуба или останется», — заявил агент.
Защитник выступает за петербуржцев с 2007 года, до этого он играл за бельгийский «Гент».
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС
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