Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин могут возглавить сборную Белоруссии

Белорусская федерация футбола продолжает поиски специалиста, готового возглавить национальную сборную. СМИ стали известны имена возможных кандидатов на эту должность.

По некоторым данным, на пост нового главного тренера сборной Белоруссии рассматриваются сразу три отечественных специалиста: Николай Писарев, Валерий Карпин и Александр Бородюк. Сейчас все три тренера не работают с каким-либо клубом. В ближайшие дни россияне проведут переговоры с представителями АБФФ.

Бывшим главным тренером национальной сборной был Александр Хацкевич. 43-летний специалист был уволен с занимаемой должности в связи с неудволетворительными результатами команды на старте отборочного этапа ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: «Беларусь 5»