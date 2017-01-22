Николае Руссу: «У Смолова уникальная физиология»

Тренер «Кранодара» по физической подготовке Николае Руссу рассказал, как прогрессирует Федор Смолов. Также Руссу отметил, на что делает акцент Федор в данный момент.

Федор обладает мощью, фактурой, выносливостью, скоростью, ударом с двух ног, пониманием игры, техникой – это супернабор, которому просто не хватало склейки. Феде надо было научиться отваливаться от защитника, подрабатывать мяч первым касание, а вторым пробить по воротам. В этом ему помогли тренерский штаб и сам Игорь Шалимов. Он, как большой футболист, показал Федору, что нужно делать на поле, как использовать все свои качества. После этого Смолов начал забивать, ему это понравилось.

Он мог бы играть и на фланге, благодаря уникальной физиологии. Если объяснять простым языком, то обычно мышечная структура футболистов подходит либо для взрыва, либо для выносливости. Вот, например, Халк на фланге выдавал примерно 9 километров за матч, Смолов же делал по 11-11,5, причём с большим соотношением взрывов.

Сейчас мы делаем акцент на взрывные качества, необходимые центрфорварду. В официальных играх нападающие его плана проводят на высокой скорости (от 7м/сек) максимум 2% игрового времени. Фёдор же в тренировочных отрезках выдает 4-5%. Это очень высокий показатель. Его нынешняя готовность достаточна даже для топ-клубов АПЛ и Бундеслиги как наиболее динамичных турниров. И резервы у Феди еще есть», — заявил Руссу.

Федор Смолов является лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата России. На его счету 10 забитых мячей и один голевой пас.

Фото: официальный сайт «Кранодара»

Источник: Чемпионат.com