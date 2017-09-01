Никита Симонян: «Футбол не прощает равнодушное отношение к себе»

Первый вице-президент РФС, ветеран «Спартака» Никита Симонян поделился мыслями о неудачном старте сезона для красно-белых. После восьми туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ, набрав девять очков.

«Главное, чтобы у «Спартака» была игра, которая давала бы результат, но на сегодняшний день, к сожалению, нет ни того, ни другого. Не знаю, почему у команды ничего не получается. Возможно, это из-за сознания игроков, что они выиграли чемпионат, Суперкубок и теперь надо сбросить обороты. Если это проглядывается в головах футболистов, футбол сразу же наказывает, что он сейчас и делает.

Команда имеет немного очков и занимает сами знаете, какое место. Футбол не прощает несерьезное и равнодушное отношение к себе», — сказал Симонян.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»