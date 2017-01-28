Никита Баженов продолжит карьеру в высшей лиге Казахстана

Бывший нападающий «Спартака» и «Томи» может продолжить карьеру в Казахстане. Напомним, что Никита Баженов последние пол года провел в ЛФЛ.

Один из клубов высшей лиги Казахстана заинтересован в российском нападающем. Какой именно клуб пока не сообщается.

Летом 2016 года у Баженова истек контракт с «Томью». Форвард не смог найти себе команду в РФПЛ и ФНЛ, и был вынужден уйти в ЛФЛ.

В 2004 году Никита выступал за раменский «Сатурн». В этом же сезоне нападающего приобрел московский «Спартак», за который Баженов выступал до 2010 года. В 104 матчах за «красно-белых» Никита отметился 17-ю забитыми мячами. В 2011 году он перешел в «Томь» и сумел отличиться 18 раз в 122-ух матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс