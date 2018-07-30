Нголо Канте отменил встречу с руководством ПСЖ и хочет остаться в «Челси»

Французский футболист английского «Челси» Нголо Канте принял решение не переезжать в Париж. Полузащитник отменил запланированную встречу с руководством футбольного клуба ПСЖ.

Встреча игрока с руководством парижан должна была состояться на прошлой неделе, но Канте отменил ее из-за нежелания продолжать карьеру в чемпионате Франции. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассчитывает переубедить Канте с помощью улучшенного финансового предложения для 27-летнего футболиста.

Нголо Канте перешел в «Челси» летом 2016 года из «Лестера» за 35,8 миллионов евро. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник провел 35 матчей в чемпионате Англии и отметился одним забитым мячом. На чемпионате мира 2018 года Канте провел семь игр и стал чемпионом в составе сборной Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Paris United