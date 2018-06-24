Нголо Канте может перейти в «Реал», «Барселону» или «ПСЖ»

Автор: Михаил Серебряков 0

N’Golo Kanté

Полузащитник «Челси» и сборной Франции Нголо Канте является одним из приоритетов мадридского «Реала» в это трансферное окно. Также на футболиста претендуют «ПСЖ» и «Барселона».

В юности комната миниатюрного опорника синих была украшена постерами игроков мадридского клуба. Именно «Реал», по мнению СМИ, считается лидером в борьбе за Канте.

«Барселона» в конце минувшего сезона приглашала родных Канте на один из матчей на «Камп Ноу». «ПСЖ», в свою очередь, ищет долгосрочную замену итальянскому полузащитнику бразильского происхождения Тьяго Мотте.

В завершившимся сезоне футболист провел 31 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник:  Le Parisien

 

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