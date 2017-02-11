Н’Голо Канте: «Челси» — клуб чемпионов, здесь люди не витают в облаках»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте, который в прошлом сезоне стал чемпионом Англии в составе «Лестер Сити», сравнил ситуацию внутри команд в прошлом и в нынешнем сезонах. Игрок сказал, что в его нынешнем клубе все совсем иначе.

«Все по-другому. В прошлом сезоне на этом этапе мы были на первой строчке, но мы не знали, победим ли, потому что в затылок дышало много команд-соперников. Тут, в «Челси», все по-другому. Это клуб чемпионов. Мы хотим все выиграть и всегда быть первыми. Это не что-то особенное, мы стараемся выигрывать в каждом матче.

В «Челси» 80–90 % игроков уже что-то выигрывали, с «синими» или в других клубах. И заметно, что люди не витают в облаках и не почивают на лаврах, потому что ничего еще не решено», — цитирует Канте официальный сайт лондонского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Челси»