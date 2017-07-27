Александр Кокорин и Игорь Акинфеев — в списке топ-50 знаменитостей России

Forbes составил рейтинг 50 российских знаменитостей. В данный список вошли и два отечественных футболиста.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин занял 16-е место, а голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев расположился на 32-й строчке.

Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин (хоккей) – 14 миллионов (долларов)

2. Филипп Киркоров (музыка) – 7,4 млн

3. Григорий Лепс (музыка) — 6 млн

4. Тимати (музыка) — 6,6 млн

5. Дима Билан (музыка) — 6 млн

6. Евгений Малкин (хоккей) – 9,5 млн

7. Егор Крид (поп-музыка) — 4 млн

8. Сергей Бобровский (хоккей) – 8,5 млн

9. Анна Нетребко (музыка) — 7,5 млн

10. Ксения Собчак (телевидение) — 2,1 млн

Фото: Global Look Press

Источник: Forbes Russia