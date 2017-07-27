Александр Кокорин и Игорь Акинфеев — в списке топ-50 знаменитостей России

Forbes составил рейтинг 50 российских знаменитостей. В данный список вошли и два отечественных футболиста.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин занял 16-е место, а голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев расположился на 32-й строчке.
Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Александр Овечкин (хоккей) – 14 миллионов (долларов)
2. Филипп Киркоров (музыка) – 7,4 млн
3. Григорий Лепс (музыка) — 6 млн
4. Тимати (музыка) — 6,6 млн
5. Дима Билан (музыка) — 6 млн
6. Евгений Малкин (хоккей) – 9,5 млн
7. Егор Крид (поп-музыка) — 4 млн
8. Сергей Бобровский (хоккей) – 8,5 млн
9. Анна Нетребко (музыка) — 7,5 млн
10. Ксения Собчак (телевидение) — 2,1 млн
Фото: Global Look Press
Источник: Forbes Russia