Неймар заявил своему окружению, что пять месяцев в Париже тянулись словно пять лет

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перебраться в мадридский «Реал». Ранее Марсело и Каземиро заявили, что Неймар будет желанной персоной в клубе.

Бразилец в очередной раз пожаловался своему окружению на жизнь в Париже, сказав, что «пять месяцев в Париже тянулись словно пять лет».

Кроме того, вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов может поспособствовать желанию игрока уехать из Франции.

«Реал», в свою очередь, по-прежнему рассматривает Неймаракак главную трансферную цель на лето.

Королевский клуб рассчитывают договориться о трансфере футболиста до старта ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: As