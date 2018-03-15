Неймар заявил своему окружению, что пять месяцев в Париже тянулись словно пять лет

Автор: Евгений Морозов 0

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перебраться в мадридский «Реал». Ранее  Марсело и Каземиро заявили, что Неймар будет желанной персоной в клубе.

Бразилец в очередной раз пожаловался своему окружению на жизнь в Париже, сказав, что «пять месяцев в Париже тянулись словно пять лет».

Кроме того, вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов может поспособствовать желанию игрока уехать из Франции.

«Реал», в свою очередь, по-прежнему рассматривает Неймаракак главную трансферную цель на лето.

Королевский клуб рассчитывают договориться о трансфере футболиста до старта ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: As

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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