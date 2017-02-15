Неймар: «Выход в четвертьфинал – практически невозможная для осуществления задача»

Нападающий «Барселоны» Неймар не скрывал эмоций после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Играя на выезде, подопечные Луиса Энрике потерпели сокрушительное поражение со счётом 0:4.

«Это был нетипичный для «Барселоны» матч, и такое поражение сложно переварить. Однако «ПСЖ» заслужил этот успех. Они сыграли отлично, приближались к нашим воротам и забивали очень хорошо. Теперь нам надлежит думать о следующей игре. Посмотрим, удастся ли нам изменить ситуацию. Выход в четвертьфинал – очень сложная, практически невозможная для осуществления задача, однако исключить это мы не можем», — цитирует Неймара .

Ответная игра между этими командами состоится 8 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: AS