Неймар-старший: «Сын не перейдет в «Реал Мадрид» и не покинет Париж»

Отец форварда «ПСЖ» отрицает его желание уйти из парижского клуба. Также бразилец опроверг конфликт сына с другими игроками команды.

Неймар да Силва, отец форварда «ПСЖ» Неймара, опроверг слухи о возможном переходе сына в «Реал Мадрид». Также Неймар-старший заявил, что у его сына не было никаких проблем с форвардом «ПСЖ» Эдинсоном Кавани, о чем сообщали СМИ.

«Сын ушел из «Барселоны» не из-за Месси, не из-за того, что якобы находился в его тени. Когда Неймару позвонил эмир (владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи — прим. ред.) и проявил заинтересованность в его услугах, мы учли это. Эмир сказал, что он хочет создать амбициозную команду и ему нужна новая звезда.

Неймар не покинет «ПСЖ» и не планирует переход в «Реал», — заявил отец бразильского нападающего.

Ранее неоднократно сообщалось, что Неймар в ближайшее время может покинуть «ПСЖ». СМИ утверждали, что Неймар рассматривает возможность возвращения в «Барселону», также говорилось о потенциальном переходе в мадридский «Реал».

Фото: Global Look Press

Источник: AS