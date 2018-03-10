Неймар сказал отцу, что не хочет возвращаться в «ПСЖ», и попросил начать работу над трансфером в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Неймар больше не намерен играть за парижский клуб. Травмированный футболист, который сейчас находится в Бразилии, заявил своему отцу Неймару да Силве, который по совместительству является его агентом, что не намерен возвращаться в Париж.

«Я не вернусь в «ПСЖ», это невозможно. Если я вернусь сюда, в эту лигу без традиций, болельщики опять начнут свистеть мне, я не перенесу и минуты этого», – заявил Неймар своей семье и друзьям.

Неймар попросил отца начать работу над его трансфером в «Реал» предстоящим летом. Такжеее ранее сообщалось, что Неймар дал понять руководству «Барселоны», что не против вернуться в Каталонию. Футболист осознал свою ошибку при переходе в «ПСЖ» и готов отказаться от своей зарплаты прямо сейчас, чтобы парижский клуб летом дал ему беспрепятственно уйти.

Основные причины, которые не устраивают Неймара: недовольство свистом болельщиков, которые поддержали Эдинсона Кавани в конфликте с бразильцем, недовольство тем, что после его конфликта с Кавани команда разбилась на два лагеря – и у Неймара меньше поддержки, третья причина – вылет из Лиги чемпионов и низкий уровень лиги 1, четвертая – перспектива завоевания «Золотого мяча» выше в «Реале».

В этом сезоне бразилец сыграл в 20 матчах. В них Неймар забил 20 голов и отдал 16 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: ABC