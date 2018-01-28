Неймар подарил футболку игроку «Тосно»

После матча с «Монпелье» (4:0) нападающий «ПСЖ» Неймар подарил свою футболку соотечественнику Андерсону Карвальо, который сейчас принадлежит российскому клубу «Тосно».

Также бразильцы сделали совместную фотографию в подтрибунном помещении. Они знакомы по совместным выступлениям за «Сантос».

«Почти хет-трик сегодня от лучшего в мире… но все равно он снова показал шоу», — написал Карвалью в Инстаграме.

Андерсон Карвальо подписал с «Тосно» двухлетний контракт 1 июля 2017 года. С тех пор 27-летний полузащитник принял участие в одном матче РФПЛ, проведя на поле 27 минут и не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press, Инстаграм Андерсона Карвальо

Источник: Инстаграм Андерсона Карвальо

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