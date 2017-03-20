Неймар: «Меня поражает Премьер-лига, я хотел бы поиграть в Англии»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Неймар

Нападающий «Барселоны» Неймар высказался о чемпионате Англии и рассказал о планах на будущее. Бразилец не отрицает возможного переезда в английский чемпионат.

«Меня поражает премьер-лига, я хотел бы поиграть в Англии. Никогда не знаешь, кто станет чемпионом АПЛ.

Мне нравится «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль». Эти клубы сражаются до самого конца. Конечно, любой футболист хотел бы поработать с Моуринью или Гвардиолой. Это специалисты высокого класса.

«Лестер»? Это хорошая команда, в прошлом году они выдали фантастический сезон, выиграв премьер-лигу. Каждый должен уважать их», – цитирует бразильца источник.

Отец игрока заявил, что прошлым летом «Манчестер Юнайтед» предлагал за его бразильца 250 млн евро, но каталонский клуб ответил отказом. Позже Неймар подписал с сине-гранатовыми новый контракт, рассчитанный до 2021 года.

Фото: Global Look Press
ИсточникThe Sun

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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