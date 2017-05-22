Алан Дзагоев не полетит со сборной России на сбор в Австрию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил 28 футболистов на сбор команды в Австрию (с 26 мая по 3 июня) в преддверии Кубка конфедераций. С командой не полетят два футболиста ЦСКА, получившие травмы: защитник Марио Фернандес и полузащитник Алан Дзагоев.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Гильерме («Локомотив»), Владимир Габулов («Арсенал»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»).

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

Напомним, что Марио Фернандес точно пропустит летний турнир. Участие Алана Дзагоева пока под вопросом.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1