Хавбек мадридского «Реала» Иско не исключает перехода в «Барселону». Футболист желает разобраться со своим будущим в «королевском клубе».

Иско предпочитает не форсировать события и хочет понять, какие планы связывает с ним главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, после чего уже примет окончательное решение.

Напомним, что «Барселона» предложила Иско 20 млн евро подъемных, если он пополнит ряды сине-гранатовых в 2018 году на правах свободного агента.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Иско принял участие в 22-х матчах, 13 из которых он начал в стартовом составе и отметился 6 голами и 4 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo