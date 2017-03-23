Иско не исключает перехода в «Барселону»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Иско

Хавбек мадридского «Реала» Иско не исключает перехода в «Барселону». Футболист желает разобраться со своим будущим в «королевском клубе».

Иско предпочитает не форсировать события и хочет понять, какие планы связывает с ним главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, после чего уже примет окончательное решение.

Напомним, что «Барселона» предложила Иско 20 млн евро подъемных, если он пополнит ряды сине-гранатовых в 2018 году на правах свободного агента.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Иско принял участие в 22-х матчах, 13 из которых он начал в стартовом составе и отметился 6 голами и 4 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo Deportivo

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Вадим Павлов

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