Назначение пенальти в матче ЦСКА – СКА признано ошибочным

Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала ошибочным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота СКА в матче 3-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2).

На 37-й минуте полузащитник Бибрас Натхо реализовал пенальти после того, как арбитр зафиксировал нарушение на хавбеке Алане Дзагоеве в штрафной площади хабаровчан. Рефери усмотрел фол со стороны защитника Исмаила Эдиева.

Сообщается, что 33-летний судья из Санкт-Петербурга получил за работу оценку «неудовлетворительно».

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»