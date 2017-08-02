Назначение пенальти в матче ЦСКА – СКА признано ошибочным

Автор: Владимир Шевелев 0

цска ска

Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала ошибочным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота СКА в матче 3-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2).

На 37-й минуте полузащитник Бибрас Натхо реализовал пенальти после того, как арбитр зафиксировал нарушение на хавбеке Алане Дзагоеве в штрафной площади хабаровчан. Рефери усмотрел фол со стороны защитника Исмаила Эдиева.

Сообщается, что 33-летний судья из Санкт-Петербурга получил за работу оценку «неудовлетворительно».

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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