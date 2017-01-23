«Наполи» готов расстаться с Фаузи Гуламом

Защитник сборной Алжира Фаузи Гулам может покинуть «Наполи». Отметим, что французский «ПСЖ» хотел приобрести защитника неаполитанского клуба.

«ПСЖ» готов был предложить за Гулама около 20 миллионов евро. Также отметим, что полузащитником интересовались «Бавария» и лондонский «Челси».

3 голевых паса в текущем сезоне оформил алжирский защитник «Наполи». «Партенопийцы» занимают 3-ю строчку с 44-мя набранными очками. У идущего на 1-ом месте «Ювентуса» 48 баллов и матч в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: Tribalfootball