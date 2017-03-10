Нападающий «Спартака» Луис Адриано может не сыграть с «Анжи». Причина – травма икроножной мышцы, полученная в матче с «Краснодаром».

«На 80 процентов Луис Адриано не сыграет в матче с «Анжи». Будет чудо, если он выйдет. Но это риск, а я предпочитаю не рисковать. Лучше он не сыграет один-два матча, чем мы потеряем его на месяц», — заявил главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Луис Адриано перешел в московский клуб этой зимой. В весенней части чемпионата России бразильский нападающий сыграл 1 матч и забил 1 гол.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: еженедельник «Футбол»