Нападающий «Спартака» Луис Адриано может не сыграть с «Анжи»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

 

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Нападающий «Спартака» Луис Адриано может не сыграть с «Анжи». Причина – травма икроножной мышцы, полученная в матче с «Краснодаром».

«На 80 процентов Луис Адриано не сыграет в матче с «Анжи». Будет чудо, если он выйдет. Но это риск, а я предпочитаю не рисковать. Лучше он не сыграет один-два матча, чем мы потеряем его на месяц», — заявил главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Луис Адриано перешел в московский клуб этой зимой. В весенней части чемпионата России бразильский нападающий сыграл 1 матч и забил 1 гол.

Фото: официальный сайт «Спартака»
Источник: еженедельник «Футбол»

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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