«Нант» подал жалобу на «Кардифф» в ФИФА по трансферу погибшего Эмилиано Салы

«Нант» подал жалобу в ФИФА на «Кардифф», который не оплатил переход Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе. «Кардифф» и «Нант» договорились перенести на неделю — до 27 февраля — дату выплаты первого транша в размере около 6,5 миллиона евро за переход Салы.

«Нант» потребовал от валлийцев заплатить за переход в «Кардифф» Салы, когда тот еще числился пропавшим без вести, пригрозив в случае невыполнения условий сделки судебным иском.

Согласно условиям контракта, сумма за переход футболиста должна быть погашена клубом из Уэльса в рассрочку в течение трех лет, поэтому «Нант» настоял на выплате первого транша в размере 5 миллионов.

Напомним, 21 января Сала попрощался с бывшими партнерами по «Нанту» и вылетел на частном самолете в Уэльс, где должен был присоединиться к «Кардиффу», однако воздушное судно, на котором он совершал перелет, пропало с радаров. Спустя три дня полиция Гернси прекратила поиски в связи с невысокими шансами найти людей живыми. Дальнейшими поисками занималась семья футболиста в частном порядке. Тело Салы было обнаружено и опознано в разбитом самолете на дне Ла-Манша.

Ранее стало известно, что «Нант» оштрафован за перформанс в память о погибшем Сале.

Фото: Global Look Press

Источник: L`Equipe