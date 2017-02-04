На стройке стадиона к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону погиб рабочий

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Подсобный рабочий погиб на стройке стадиона в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018. Во время строительных работ на «Ростов-Арене» мужчину по имени Ахмад придавило металлическим настилом.

Трагедия произошла 2 февраля.

По словам очевидцев, мужчина два часа пролежал без сознания. Скорая помощь приехала только к вечеру.

«Почему скорая едет два часа? Ведь вопрос был жизни и смерти. Почему не могут более ответственно относиться к этому? Парень еще молодой, зеленый, ничего не повидал в жизни», – рассказал один из знакомых погибшего.

Фото: Global Look Press
Источник: «Блокнот» 

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

Дмитрий Хомуха: «Решение по Траоре уже принято. Это был ошибочный трансфер»

Василий Уткин считает работу на новом спортивном канале унизительной

Аксель Витсель хочет перейти в «Рому»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 