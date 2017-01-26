На сбор с «Локомотивом» отправился Александр Прудников

«Локомотив» прибыл к месту второго сбора в Марбелье и проведет в четверг вечером тренировку. Главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин вызвал на сбор в Марбелье 32 футболиста.

Среди вызванных на сбор 32 футболистов присутствуют также игроки, приглашенные на просмотр и футболисты молодежного состава.

Отметим, что на второй сбор приглашены Амир Натхо, нападающие Александр Коре и Александр Прудников. В свою очередь, с командой не полетели защитники Роман Шишкин и Арсений Логашов, а также нападающий Петар Шкулетич. Как сообщалось ранее, Шишкин может перейти в «Краснодар».

Полностью список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев.

Защитники: Виталий Денисов, Иван Лапшов, Неманья Пейчинович, Джамшет Рахмонов, Борис Ротенберг, Иннокентий Самохвалов, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Никита Дорофеев, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш.

Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин.

В текущем сезоне РФПЛ Прудников сыграл в четырёх матчах РФПЛ и результативными действиями не отмечался. «Локомотив» после 17 сыгранных туров имеет в своем активе 23 очка и занимает 10 строчку в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Локомотива»