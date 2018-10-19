На пост главы ПФЛ зарегистрирован единственный кандидат — Андрей Соколов

Избирательный комитет Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига», рассмотрев документы по выдвижению кандидата в Президенты Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига», принял решение зарегистрировать Соколова Андрея Илларионовича единственным кандидатом для участия в выборах Президента Ассоциации «ПФЛ» от футбольных клубов – Членов ПФЛ.

Андрей Соколов является президентом ПФЛ с января 2013 года. До этого он трудился на посту генерального директора Российского футбольного союза (с сентября 2013-го по декабрь 2013-го), а также входил в ряд комиссии РФС, был спортивным директором московского «Торпедо», занимал пост гендиректора ПФЛ.

Отчетно-выборное Общее собрание Членов Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» будет проведено 16 ноября 2018 года.

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Фото: ПФЛ

Источник: ПФЛ

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