На острове Мадейра именем Криштиану Роналду назван аэропорт

На Евро-2016 Роналду был, как всегда, лидером сборной Португалии. За историческую победу в честь Криштиану назвали аэропорт на его родном острове.

Аэропорт острова Мадейра назван в честь нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Теперь он называется «Международный аэропорт Мадейры – Криштиану Роналду». Соответствующая церемония состоялась утром 29 марта, в ней приняли участие сотни людей.

Ранее сообщалось, что региональные власти острова Мадейра во главе с президентом Мигелом Албукерке подвергаются критике из-за намерения назвать аэропорт острова, где родился Роналду, именем нападающего сборной Португалии. Отнюдь не все согласны с решением почтить футболиста таким образом.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел за «Реал» 34 матча во всех турнирах, в которых забил 26 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: O Jogo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»