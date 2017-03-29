На Евро-2016 Роналду был, как всегда, лидером сборной Португалии. За историческую победу в честь Криштиану назвали аэропорт на его родном острове.
Аэропорт острова Мадейра назван в честь нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Теперь он называется «Международный аэропорт Мадейры – Криштиану Роналду». Соответствующая церемония состоялась утром 29 марта, в ней приняли участие сотни людей.
Ранее сообщалось, что региональные власти острова Мадейра во главе с президентом Мигелом Албукерке подвергаются критике из-за намерения назвать аэропорт острова, где родился Роналду, именем нападающего сборной Португалии. Отнюдь не все согласны с решением почтить футболиста таким образом.
В текущем сезоне Криштиану Роналду провел за «Реал» 34 матча во всех турнирах, в которых забил 26 мячей.
Фото: Global Look Press
Источник: O Jogo
One thought on “На острове Мадейра именем Криштиану Роналду назван аэропорт”
Португальские власти официально присвоили международному аэропорту на острове Мадейра имя футболиста национальной сборной страны и мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Торжественная церемония с участием спортсмена состоялась в среду, 29 марта.