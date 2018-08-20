На международном кубке UTLC Cup 2018 «Локомотив» лишь пятый

На «РЖД Арене» в Черкизове завершились игры международного молодежного кубка UTLC Cup 2018, проходившего под эгидой РФС. За звание лучшей команды турнира на протяжении пяти дней боролись восемь известных клубов Евразийского континента, в числе которых итальянская «Рома», чешская «Спарта», немецкий «Гамбург», китайский клуб «Ханчжоу Гринтаун», белорусский БАТЭ, «Астана» из Казахстана, японская «Иокогама Маринос». Россию на турнире представлял московский «Локомотив».

По итогам групповой стадии, четверку полуфиналистов составили команды из Германии, Чехии, Италии и Японии. Оба полуфинальных поединка выдались по-настоящему напряженными и завершились в основное время матча вничью. Серия послематчевых пенальти определила пару финалистов – ими стали футболисты «Спарты» и «Иокогамы». Решающий матч состоялся на «РЖД Арене», где в этот день проходил масштабный развлекательный фестиваль «ЛокоЛэнд», а также была организована прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» на экранах стадиона. Зрителями финального поединка стали более 2500 гостей фестиваля.

Единственный мяч, ставший золотым для чешской «Спарты», был забит уже в добавленное время. Бронзовые награды завоевал немецкий «Гамбург», в матче за третье место взявший верх над «Ромой» в серии пенальти – 4:2 (основное время – 2:2). Молодые железнодорожники заняли по итогам плей-офф лишь пятое место.

В церемонии награждения приняли участие президент АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» Алексей Гром, постоянный заместитель Посла Германии в России Беате Гжески, советник Посла Чешской Республики в России Петр Кружек, исполнительный директор ФК «Локомотив» Алексей Киричек, экс-нападающий сборной России и ФК «Локомотив» Руслан Пименов, экс-защитник сборной России и ФК «Локомотив» Дмитрий Сенников.

Результаты финальных матчей: Матч за 7 место. «Астана» — «Чжэцзян Гринтаун» — 1:3 (0:1). Матч за 5 место. БАТЭ — «Локомотив» — 0:3 (0:2). Матч за 3 место. «Рома» — «Гамбург» — 2:2 (1:1), пен. 2:4. Финал. «Спарта» — «Иокогама Маринос» — 1:0 (0:0).

Источник: Международный кубок UTLC Cup 2018

Фото: Международный кубок UTLC Cup 2018

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