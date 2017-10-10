На матче Россия – Иран ожидается около 30 тысяч болельщиков, на матч сгоняют студентов

Автор: Владимир Шевелев 0

Россия

Сегодня в Казани пройдет матч сборных России и Ирана. Игру посетят около 30 тысяч человек.

«Мы ожидаем на матче порядка 30 тысяч зрителей. Оперативной информации сейчас нет, билеты еще продаются. Что касается иранских болельщиков, через консульство они запросили 500 билетов. Столько их должно быть», – сказал руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.

Как утверждает источник, на матч сгоняют студентов казанских вузов, взамен пообещав им простить задолженности по учебе.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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