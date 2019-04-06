На матч «Спартака» и ЦСКА проданы все билеты, Роберто Манчини получил премию Энцо Беарзота, Вячеслав Караваев выбирает между «Зенитом» и «Гамбургом». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 апреля.
1. «Спартак» продал все билеты на матч с ЦСКА
Встреча пройдет при полных трибунах, но не будет показана по общедоступному телевидению.
2. Роберто Манчини признан лучшим итальянским тренером года
Экс-тренер «Зенита», при котором питерцы впервые за 10 лет не попали в тройку призеров, получил премию имени Энцо Беарзота.
3. Вячеславом Караваевым интересуются «Зенит» и «Гамбург»
Воспитанник ЦСКА может вернуться в Россию.
4. Маурисио Почеттино может возглавить «Милан»
Гендиректор миланцев Иван Газидис, ранее работавший в лондонском «Арсенале», считает тренера «Тоттенхэма» идеальным кандидатом.
5. 6 апреля. 19:00. Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Милан»
Смотрите прямую трансляцию встречи итальянских грандов на сайте еженедельника «Футбол».
Фото: Global Look Press