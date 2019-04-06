На матч «Спартака» и ЦСКА проданы все билеты, Роберто Манчини получил премию Энцо Беарзота, Вячеслав Караваев выбирает между «Зенитом» и «Гамбургом». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 апреля.

1. «Спартак» продал все билеты на матч с ЦСКА

Встреча пройдет при полных трибунах, но не будет показана по общедоступному телевидению.

2. Роберто Манчини признан лучшим итальянским тренером года

Экс-тренер «Зенита», при котором питерцы впервые за 10 лет не попали в тройку призеров, получил премию имени Энцо Беарзота.

3. Вячеславом Караваевым интересуются «Зенит» и «Гамбург»

Воспитанник ЦСКА может вернуться в Россию.

4. Маурисио Почеттино может возглавить «Милан»

Гендиректор миланцев Иван Газидис, ранее работавший в лондонском «Арсенале», считает тренера «Тоттенхэма» идеальным кандидатом.

5. 6 апреля. 19:00. Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Милан»

Смотрите прямую трансляцию встречи итальянских грандов на сайте еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

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