На «Крестовском» был проведен заезд на мотоциклах

Сегодня на петербургском стадионе «Крестовский» прошли тестовые мероприятия. Об этом сообщила пресс-атташе строительной компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

«Сегодня по стадиону катались люди на мотоциклах. То, что там было, называется дрифтом. В рамках адаптации спортивно-развлекательного комплекса «Крестовский» к дальнейшей эксплуатации будут проводиться подобные мероприятия. Мы готовы проводить плановые проверки готовности до самого открытия арены.



Планируется провести какие-то музыкальные события вроде концертов или выставок. Но об этом станет известно позже», — заявила Гигиняк.

Срок сдачи в эксплуатицию скандально известного стадиона был перенесен на начало марта. В матче открытия арены «Зенит» сыграет с «Краснодаром» или «Тереком».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»