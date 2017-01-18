На «Крестовском» был проведен заезд на мотоциклах

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Крестовский

Сегодня на петербургском стадионе «Крестовский» прошли тестовые мероприятия. Об этом сообщила пресс-атташе строительной компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

«Сегодня по стадиону катались люди на мотоциклах. То, что там было, называется дрифтом. В рамках адаптации спортивно-развлекательного комплекса «Крестовский» к дальнейшей эксплуатации будут проводиться подобные мероприятия. Мы готовы проводить плановые проверки готовности до самого открытия арены.

Планируется провести какие-то музыкальные события вроде концертов или выставок. Но об этом станет известно позже», — заявила Гигиняк.

Срок сдачи в эксплуатицию скандально известного стадиона был перенесен на начало марта. В матче открытия арены «Зенит» сыграет с «Краснодаром» или «Тереком».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

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