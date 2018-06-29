На исполкоме РФС сократил заявку на сезон до 25 человек и обязал клубы включать в нее двух доморощенных игроков

Автор: Владимир Шевелев 0

РФС

Исполком РФС утвердил определение понятия «доморощенный игрок». Также внесены изменения в заявку команд на сезон.

Согласно трактовке РФС, это игрок, который находился в системе клуба не менее 36 месяцев в возрасте с 12 до 23 лет.

В следующем сезоне клубы РФПЛ будут обязаны включить в заявку минимум двух таких футболистов. Сама заявка также будет сокращена с 35 до 25 игроков.

Если клуб не включит в заявку двух доморощенных игроков, она сокращается до 23 человек.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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