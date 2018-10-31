«МЮ» выделит 100 млн евро для Жозе Моуринью и присматривает игрока «Спартака», а Чаловым интересуется другой клуб АПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 30 октября.

1. «МЮ» выделит Моуринью более 100 миллионов фунтов

Португалец, в первую очередь, собирается укрепить позиции защитника и нападающего.

2. «Уотфорд» проявляет интерес к Федору Чалову

Команда АПЛ готова купить Чалова за пять миллионов евро.

3. Александр Кокорин и Павел Мамаев могут принять участие в футбольном турнире для заключенных

Хроника падения.

4. Cкаут «МЮ» просматривал Михаила Игнатова во время матча «Рубин» – «Спартак»

Хавбек провел в текущем чемпионате России 4 матча и забил один гол.

5. Три клуба РПЛ – в топ-50 по числу воспитанников в европейских лигах

В данном рейтинге лидирует «Реал Мадрид».

Фото: Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею