«МЮ» выделит 100 млн евро для Жозе Моуринью и присматривает игрока «Спартака», а Чаловым интересуется другой клуб АПЛ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Москва. Стадион «Лужники». 2 октября 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 30 октября.

1. «МЮ» выделит Моуринью более 100 миллионов фунтов

Португалец, в первую очередь, собирается укрепить позиции защитника и нападающего.

2. «Уотфорд» проявляет интерес к Федору Чалову

Команда АПЛ готова купить Чалова за пять миллионов евро.

3. Александр Кокорин и Павел Мамаев могут принять участие в футбольном турнире для заключенных

Хроника падения.

4. Cкаут «МЮ» просматривал Михаила Игнатова во время матча «Рубин» – «Спартак»

Хавбек провел в текущем чемпионате России 4 матча и забил один гол.

5. Три клуба РПЛ – в топ-50 по числу воспитанников в европейских лигах

В данном рейтинге лидирует «Реал Мадрид».

Фото: Сергей Дроняев

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