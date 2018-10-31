«МЮ» выделит 100 млн евро для Жозе Моуринью и присматривает игрока «Спартака», а Чаловым интересуется другой клуб АПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 30 октября.
1. «МЮ» выделит Моуринью более 100 миллионов фунтов
Португалец, в первую очередь, собирается укрепить позиции защитника и нападающего.
2. «Уотфорд» проявляет интерес к Федору Чалову
Команда АПЛ готова купить Чалова за пять миллионов евро.
3. Александр Кокорин и Павел Мамаев могут принять участие в футбольном турнире для заключенных
Хроника падения.
4. Cкаут «МЮ» просматривал Михаила Игнатова во время матча «Рубин» – «Спартак»
Хавбек провел в текущем чемпионате России 4 матча и забил один гол.
5. Три клуба РПЛ – в топ-50 по числу воспитанников в европейских лигах
В данном рейтинге лидирует «Реал Мадрид».
Фото: Сергей Дроняев