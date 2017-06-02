«Манчестер Юнайтед» предлагает за Ивана Перишича 52 миллиона евро

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке игрока «Интера». Команду в скором времени может пополнить Иван Перишич.

Миланцы отвергли первоначальное предложение «МЮ» в размере 45 миллионов евро. Англичане повысили его до 52 миллионов.

28-летний хорватский вингер уже согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед», где будет получать 7 миллионов евро в год.

«Интеру» нужно в ближайшее время продать игрока, чтобы вписаться в финансовый фэр-плей.

В 36 матчах прошедшего чемпионата Италии Перишич забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia