«МЮ» подписал контракт с Ромелу Лукаку на 5 лет

Автор: Владимир Шевелев 0

Ромелу Лукаку

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку. Стороны заключили соглашение.

Бельгийский футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет. Также в соглашении предусмотрена возможность пролонгации ещё на один сезон.
По неофициальной информации, сумма трансфера составила 85 миллионов евро.

Лукаку в минувшем сезоне провёл 39 матчей за «Эвертон», в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач. 24-летний футболист сборной Бельгии выступал за «ирисок» с 2013 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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