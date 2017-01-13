«МЮ» отказался продавать Мемфиса Депая «Лиону» за 13 млн фунтов

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Депай

«Лион» не смог договорится с «Манчестер Юнайтед» о трансфере полузащитника Мемфиса Депая. Английский клуб отказатся продавать голландца за 13 миллионов евро.

Сообщается, что французский клуб предлагал за 22-летнего голландца 13 миллионов фунтов, но манкунианцы ответили отказом.

Ранее Депая связывали с переходом в «Милан» и «Ниццу».

Жозе Моуринью высказался по поводу выступлейни Депая за «МЮ». «Мне жаль, что я не даю Депаю шансов. Футболист в его возрасте должен играть», — поделился португальский специалист.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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