«МЮ», «Барселона» и «Монако» претендуют на хавбека «Гремио» Артура

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Артур

21-летний бразильский полузащитник Артур Рамос оказался на карандаше европейских грандов. За него посмотрят как минимум три больших клуба.

Первой интерес к Артуру обозначила «Барселона» — в команде уверены, что бразилец скоро переедет в Каталонию. Однако предложение «сине-гранатовых» пытается перебить «Монако»: клуб предложил за Артура 22 млн евро, а самому игроку пообещал место в основном составе. Теперь к борьбе за хавбека подключился и «Манчестер Юнайтед», однако детали предложения англичан пока неизвестны.

Артур Рамос в 2017 году сыграл за «Гремиу» 31 матч, отметился одной голевой передачей и получил четыре желтых карточки.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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