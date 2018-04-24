МВД проверяет «Динамо», «Спартак» прощается с надеждами на чемпионство, крымчан не пустят на финал ЛЧ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 апреля.

1. Премьер-лига. 27-й тур. «Ахмат» громит «Спартак» в гостях

Теперь москвичи отстают от ЦСКА на одно очко, находясь на третьем месте в турнирной таблице.

2. МВД проводит проверку на предмет коррупции в руководстве «Динамо»

Руководство «Динамо», в частности экс-генеральный директор клуба Евгений Муравьев, подозревается в коррупции.

3. Крымчан не пустят на Украину на финал Лиги чемпионов в Киеве по российским паспортам

Документы крымчан не признаны.

4. Лионель Месси лидирует в списке самых высокооплачиваемых футболистов, Жозе Моуринью — самый «дорогой» тренер

France Football назвал лидеров в списке самых высокооплачиваемых игроков и тренеров по итогам текущего сезона.

5. На время ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге появится дом ЛГБТ-гордости

В первый раз дом ЛГБТ-гордости был открыт в Ванкувере во время зимних Олимпийских игр-2010.

Фото: Сергей Дроняев

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